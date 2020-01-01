Мария Сыропятова В компанию Xsolla набирают новых сотрудников Apple обязали разрешить работу приложений с другими платёжными системами Поделиться Поделиться Твитнуть

xsolla

Константин Долгановский

О наборе новых сотрудников в компанию Xsolla объявил на своей странице в Facebook руководитель компании Александр Агапитов. Заявление сделано на фоне решения суда в США, согласно которому компанию Apple обязали разрешить компаниям-разработчикам приложений размещать в своих продуктах альтернативные Apple Pay платёжные системы, уведомлять о них пользователей, а также оставлять прямые ссылки на любые другие платёжные системы.

Решение судьи Северного района штата Калифорния вступит в силу в течении 90 дней с момент опубликования (10 сентября 2021 года). Иск в суд подала компания-разработчик игр Epic Games, Inc.

Это решение позволит компаниям-разработчикам приложений выбирать через какие платёжные системы работать. В свою очередь магазин Apple после вступления в силу решения суда будет лишён монополии в рамках родной компании.

Напомним, 4 августа 2021 года в социальные сети попало письмо гендиректора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано работникам компании об увольнении. Всего его получили около 150 сотрудников. Форма изложения и причины увольнения вызвали большой резонанс в социальных сетях. Затем государственная инспекция труда по Пермскому краю начала проверку, по ее итогам в деятельности компании были выявлены только нарушения в процедуре увольнения. Кроме того, в работе ряда сотрудников компании были выявлены нарушения трудового законодательства, а также локальных нормативно-правовых актов. Всего Xsolla планировала уволить в Перми только 21 сотрудника.

Один из сотрудников ООО «Систем Проджектс» подал иск в Ленинский районный суд Перми к руководству своей компании о восстановлении на работе, взыскании денежных средств и 1 млн руб. морального вреда с Александра Агапитова. Первое заседание по делу состоится 27 октября.

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