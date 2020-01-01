Елена Синица
В Прикамье выявлены нарушения в реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
Руководителю минсвязи внесено представление
Краевая прокуратура проверила исполнение министерством информационного развития и связи законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Цифровая экономика». В результате проверки был выявлен ряд нарушений, передаёт пресс-служба ведомства.
В частности, выяснилось, что ведомство ненадлежащим образом контролировало исполнение госконтракта. Из-за этого возникли задержки поставок на срок более шести месяцев.
Кроме этого, нарушались сроки размещения обязательной информации о контракте на портале госзакупок. А документация по одной из закупок содержала избыточные требования к описанию участниками характеристик товаров.
В результате, руководителю минсвязи внесено представление.
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