Елена Синица В Прикамье выявлены нарушения в реализации нацпроекта «Цифровая экономика» Руководителю минсвязи внесено представление Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевая прокуратура проверила исполнение министерством информационного развития и связи законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Цифровая экономика». В результате проверки был выявлен ряд нарушений, передаёт пресс-служба ведомства.

В частности, выяснилось, что ведомство ненадлежащим образом контролировало исполнение госконтракта. Из-за этого возникли задержки поставок на срок более шести месяцев.

Кроме этого, нарушались сроки размещения обязательной информации о контракте на портале госзакупок. А документация по одной из закупок содержала избыточные требования к описанию участниками характеристик товаров.

В результате, руководителю минсвязи внесено представление.

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