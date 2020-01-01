В Пермском крае на неделе ожидается повышение температуры до +21 градуса Самым тёплым днём станет вторник Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение наступившей недели ожидаются перепады температуры и дожди. Об этом сообщается на сайте «Метеоролог и Я».

В понедельник, 13 сентября, температура днём может повыситься до +16°, пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Во вторник, 14 сентября будет облачно, а воздух прогреется до +21°. В среду резко похолодает до +13°, вероятны дожди и порывы ветра до 18 м/с.

В четверг и пятницу понижение температуры воздуха продолжится, в ночные часы ожидаются заморозки до -3°.

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