Мария Сыропятова Бывший зампред краевого правительства может занять пост в администрации Сургута Григорию Невоструеву прочат должность куратора ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым куратором ЖКХ в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) может быть назначен бывший заместитель главы правительства Пермского края Григорий Невоструев. «В политических кругах Сургута обсуждается предстоящее назначения Григория Невоструева на пост замглавы города», — пишет издание Уралполит.ру.

В пресс-службе города сообщили, что информацией о новом назначении пока не обладают.

Напомним, в июле 2021 года пост зампреда краевого правительства покинул Григорий Невоструев, приглашённый на работу в Прикамье из Башкортостана. Он курировал строительную сферу региона с августа 2020 года.

До 2019 года он занимал аналогичную должность в Уфе: работал первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, возглавлял ООО «Территория-Иннополис» и НКО «Фонд развития жилищного строительства» Башкортостана.

До переезда в край Невоструев был директором московской строительной компании.

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