В Перми планируют начать сборку круизных судов «Соталия»
Переговоры об этом ведутся с Объединенной судостроительной корпорацией
На предприятии «Пермская судоверфь» планируют организовать процесс по франшизной сборке модульного круизного судна «Саталия» Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Вопрос продолжат обсуждать в Санкт-Петербурге на судостроительной выставке «Нева» в сентябре.
Первое круизное и пассажирское судно проекта «Соталия» ОСК планирует представить на воде в ноябре 2021 года.
Благодаря минимальной осадке и применению водометного движителя эксплуатация судов проекта «Соталия» возможна на большей части внутренних водных путей РФ. Форма корпуса и архитектурные решения позволяют осуществлять посадку/высадку пассажиров на необорудованный берег. Салон судна, рассчитанный на 30 человек, оборудован для перевозки маломобильных групп пассажиров.
Есть возможность превращения речного трамвайчика в фельдшерский пункт, имеются и грузовые решения.
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