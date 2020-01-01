В Перми планируют начать сборку круизных судов «Соталия» Переговоры об этом ведутся с Объединенной судостроительной корпорацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Речной трамвайчик "Соталия" / фото:

На предприятии «Пермская судоверфь» планируют организовать процесс по франшизной сборке модульного круизного судна «Саталия» Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Вопрос продолжат обсуждать в Санкт-Петербурге на судостроительной выставке «Нева» в сентябре.

Первое круизное и пассажирское судно проекта «Соталия» ОСК планирует представить на воде в ноябре 2021 года.

Благодаря минимальной осадке и применению водометного движителя эксплуатация судов проекта «Соталия» возможна на большей части внутренних водных путей РФ. Форма корпуса и архитектурные решения позволяют осуществлять посадку/высадку пассажиров на необорудованный берег. Салон судна, рассчитанный на 30 человек, оборудован для перевозки маломобильных групп пассажиров.

Есть возможность превращения речного трамвайчика в фельдшерский пункт, имеются и грузовые решения.

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