Самолёт не мог приземлиться в аэропорту Перми из-за неисправной стойки шасси Поделиться Поделиться Твитнуть

Летевший из Краснодара в Пермь пассажирский самолёт RRJ-100 авиакомпании «Азимут» не мог с первого раза приземлиться в аэропорту Большое Савино из-за неисправной стойки шасси. Инцидент с бортом произошел 12 сентября, сообщает «Рифей» со ссылкой на telegram-канал Aviaincident.

По предварительным данным, во время захода на посадку капитан судна заметил сигнал о не выпуске левой основной стойки шасси. Было принято принял решение уйти на второй круг и произвести аварийный выпуск шасси. В результате посадка лайнера завершилась успешно. После приземления самолёт отстранили от рейсов.

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