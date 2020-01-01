Действующий депутат Заксобрания сходит с предвыборной гонки В результате фаворитом становится кандидат от «Уралхима» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Вконтакте Андрей Бурдин

Депутат Законодательного собрания Андрей Бурдин, которого по округу №25 выдвинула партия «Яблоко», завтра, 13 сентября, по его словам, «перестанет быть кандидатом». Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

«По независящим от меня причинам, под давлением обстоятельств, региональное отделение партии «Яблоко» отозвало мою кандидатуру с выборов по 25-му одномандатному округу», — пишет он.

При этом он остаётся в общекраевой части списка — Бурдин занимает там вторую строчку.

Напомним, Андрея Бурдина в 2016 году выдвинула партия «Единая Россия». Однако в этом году он проиграл праймериз руководителю ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрию Дробинину, и потому встал под флаги «Яблока».

Отметим, что это уже второй кандидат в округе №25, который выбывает из предвыборной борьбы. На прошлой неделе, 8 сентября, Дмитрий Дробинин написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Окружная избирательная комиссия его удовлетворила.

Сейчас основным претендентом на победу в округе является самовыдвиженец, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «Уралхим» Радмир Габдуллин. По данным «Нового компаньона», считается, что именно его поддерживают краевые власти. Возможно, Дробинин тоже снял свою кандидатуру после консультаций с краем.

Ранее Андрей Бурдин говорил «Новому компаньону», что ему поступали предложения о снятии, но от отказался.

Кроме Габдуллина в округе №25 баллотируются бывший вице-спикер заксобрания Евгений Вязников («Справедливая Россия — За правду»), самозанятый Николай Гилев (КПРФ) и гендиректор ООО «Комфорт-Нытва» Александр Гуляев (ЛДПР).

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