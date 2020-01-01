Андрей Стрельцов
«Молот» одолел клуб из Тулы
Это четвёртая подряд победа пермской команды в чемпионате ВХЛ
Хоккеисты «Молота» завершили серию домашних стартовых игр в регулярном чемпионате победой над ХК «АКМ» из Тулы.
В основное и дополнительное время команды отличится не смогли, и на табло остались нули. Всё решилось в серии хоккейный пенальти-буллитов. Пермяки оказались точнее в этой серии и победили со счётом 3:1.
Таким образом, пока в турнире «Молот» продолжает идти в числе команд лидеров, не имеющих потерянных очков.
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