Андрей Стрельцов «Молот» одолел клуб из Тулы Это четвёртая подряд победа пермской команды в чемпионате ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

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Хоккеисты «Молота» завершили серию домашних стартовых игр в регулярном чемпионате победой над ХК «АКМ» из Тулы.

В основное и дополнительное время команды отличится не смогли, и на табло остались нули. Всё решилось в серии хоккейный пенальти-буллитов. Пермяки оказались точнее в этой серии и победили со счётом 3:1.

Таким образом, пока в турнире «Молот» продолжает идти в числе команд лидеров, не имеющих потерянных очков.

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