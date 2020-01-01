Олеся Максименко В территориях Пермского края вновь растёт заболеваемость COVID-19 Новые заражённые обнаружены в 32 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 445 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки 170 выявлено в Перми, 53 — в Лысьвенском округе, 23 — в Чернушинском, 22 — в Березниках, по 20 — в Суксунском округе и в Чайковском.

В Гайнском округе и Пермском районе — по 13 инфицированных, в Октябрьском округе — 12, в Очёрском — 10, в Кочёвском — девять, в Осинском, Соликамском, Добрянском и Сивинском округах — по семь, в Чусовском и Чердынском округах — по шесть, в Кунгуре и Краснокамском округе — по пять, в Красновишерском, Уинском, Еловском и Кудымкарском округах — по четыре, в Юсьвинском и Бардымском — по три, в Кудымкаре — два.

По одному случаю заражения зафиксировано в Кизеле, Кунгурском, Юрлинском, Александровском, Ординском и Ильинском округах.

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