Олеся Максименко Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 31 муниципалитете Прикамья В лидерах по количеству инфицированных — Пермь, Чайковский и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 447 новых случая заражения коронавирусом в регионе 243 выявлено в Перми. В Чайковском и Березниках — 57 и 31 заболевший соответственно.

В Осинском округе — 17 инфицированных, в Кизеле и Соликамском округе — по девять, в Кунгуре, Ильинском и Красновишерском округах — по восемь, в Октябрьском округе — семь, в Суксунском — шесть, в Берёзовском — пять.

В Юрлинском, Краснокамском, Верещагинском и Чердынском округах зафиксировано по четыре новых случая, в Пермском районе, Частинском и Чусовском округах — по три, в Гайнском и Горнозаводском округах — по два.

В Губахе, Кунгурском районе, Гремячинском, Лысьвенском, Карагайском, Косинском, Кочёвском, Кудымкарском, Ординском и Юсьвинском округах выявлено по одному заболевшему COVID-19.

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