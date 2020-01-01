Елена Синица Прощание с Ильёй Неустроевым состоится 13 сентября Соболезнования родным экс-депутата выразили в краевом парламенте Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прощание с политиком, бывшим депутатом Законодательного собрания Ильёй Неустроевым пройдёт 13 сентября в 13:20 в большом зале на ул. Старцева, 61. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

«Вся его трудовая биография была посвящена служению людям. Его всегда отличали высокое чувство общественного долга, целеустремленность в работе, уважительное отношение к людям. Он был человеком большой души и открытого сердца, — говорится в некрологе. — Его парламентская деятельность служила примером настоящей преданности своим избирателям, он был в числе самых активных депутатов и всегда чутко прислушивался к просьбам и пожеланиям своих земляков».





Напомним , о смерти Ильи Неустроева стало известно 10 сентября. Причины смерти не раскрываются.

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