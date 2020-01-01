Елена Синица Скончался экс-депутат краевого парламента Илья Неустроев Причины смерти не раскрываются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ушёл из жизни политик, бывший депутат Законодательного собрания Илья Неустроев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов». Причины смерти пока не раскрываются.

Илья Неустроев родился 1 мая 1970 года. Окончил юридический факультет Пермского классического университета. Был депутатом Законодательного собрания второго и третьего созывов.





В 2013 году заявлялся на выборы в Пермскую городскую думу по округу №11 (Индустриальный район). Однако позже отказался от участия в выборах и занял пост замглавы администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам.





Затем занимал должность замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. В 2018 году возглавил АО «Пермский гарантийный фонд» («ПГФ»).





Далее был председателем правления «Пермского фонда развития предпринимательства». С ноября 2018 по октябрь 2019 года занимал пост гендиректора АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

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