Елена Синица Середина сентября в Прикамье будет на 3-4 градуса холоднее А вот к третьей декаде сентября может потеплеть Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

Средняя температура воздуха во второй декаде ожидается ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Об этом сообщают синоптики научного проекта «Метеоролог и Я».

В связи с отклонением температуры воздуха во второй декаде очень сомнительно наступление бабьего лета даже на трое суток, считают специалисты.





При этом, наибольшие шансы на тёплый период остаются в третьей декаде сентября и первой декаде октября.

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