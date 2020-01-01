Андрей Стрельцов

«Молот» обыграл «Тамбов»

Это третья подряд победа пермского клуба в регулярном чемпионате ВХЛ

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Молот

Хоккеисты «Молота» одержали увернную победу над ХК «Тамбов». Счёт поединка 4-0. 

Голы у хозяев забили Игорь Зенчиков, Денис Цыганов, Антон Капотов и Илья Чефанов. 

Пока подопечные Альберта Логинова показывают стопроцентный результат и входят в число лидеров турнира. 

В активе «молотобойцев» победы над клубами из Рязани, Воронежа и Тамбова.

Следующий поединок команда проведёт 12 сентября также на домашнем льду против ХК АМК из Тулы.

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