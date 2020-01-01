Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Тамбов» Это третья подряд победа пермского клуба в регулярном чемпионате ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» одержали увернную победу над ХК «Тамбов». Счёт поединка 4-0.

Голы у хозяев забили Игорь Зенчиков, Денис Цыганов, Антон Капотов и Илья Чефанов.





Пока подопечные Альберта Логинова показывают стопроцентный результат и входят в число лидеров турнира.





В активе «молотобойцев» победы над клубами из Рязани, Воронежа и Тамбова.





Следующий поединок команда проведёт 12 сентября также на домашнем льду против ХК АМК из Тулы.

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