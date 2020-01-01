Елена Синица Порядка 67% россиян против санкций для непривитых от COVID-19 сотрудников Противников жёстких мер больше среди женщин Поделиться Поделиться Твитнуть

Каждый девятый (11%) вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Примерно 67% респондентов против подобных мер. Привитые считают, что заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников.





Непривитые напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.





Противников жёстких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин.





Россияне до 34 лет против такого рода санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45 лет.

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