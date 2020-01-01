Елена Синица Случаи COVID-19 выявлены в 28 территориях края Больше всего случаев заражения в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 448 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона.

Большинство случаев выявлено в Перми — 147. В Лысьвенском городском округе обнаружено 53 человека с COVID-19. В Чайковском зафиксирован 51 случай заболевания.





В Чусовском городском округе коронавирус обнаружен у 41 жителя, в Куединском муниципальном округе — у 29, в Добрянском городском округе — у 27, в Осинском городском округе — у 15.





В Горнозаводском и Чернушинском городских округах выявили по 13 случаев заражения, а в Кудымкарском муниципальном округе — 12. В Губахе коронавирус выявили у 10 прикамцев, в Гремячинском городском округе — у шести.





По пять человек заболели в Гайнском муниципальном округе и Кизеле. В Еловском муниципальном округе коронавирус зафиксирован у четырёх жителей, в Пермском муниципальном районе — у трёх.





В Березниках и Уинском муниципальном округе — по два случая заражения COVID-19. По одному заболевшему обнаружено в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Краснокамском, Октябрьском и Соликамском городских округах, а также Александровском, Бардымском, Березовском, Кишертском и Юсьвинском муниципальных округах.

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