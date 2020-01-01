Мария Сыропятова Овощи в Пермском крае подешевели в августе на 10% На треть подорожали лимоны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае плодоовощная продукция подешевела в августе по сравнению с июлем 2021 года в среднем на 10,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

Свёкла упала в цене на 44%, морковь на 42,8%, огурцы на 24,5%, помидоры на 26,3%. Капуста подешевела на 23,7%, картофель на 21,4%, лук на 0,9%. Зелень прибавила в цене на 0,73%, а чеснок на 1,68%.

Также подорожали лимоны (+30,5%), апельсины (+6%) и орехов (+1,2%). Снизились цены на виноград (-19,5%), а также бананы (-6,6%), яблоки (-3,9%) и груши (-0,3%).

Среди колбасных изделий и продуктов из мяса птицы за месяц заметнее всего подорожали сосиски и сардельки (+4,43%), полукопченая и варено-копченая колбаса (+4,33%), а также сырокопченная колбаса (+3,2%). Вареная колбаса прибавила в цене только на 0,4%. Также подорожали сельдь солёная (+1,32%) и филе сельди (+3,12%).

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