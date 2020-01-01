В Пермском крае выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончался 21 пациент с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек госпитализированы, 399 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За минувший день выздоровели 488 пациентов, 21 скончался.

В числе новых инфицированных 164 пациента мужского пола, 284 — женского. Среди заболевших 49 детей, 52 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 142 — в возрасте от 30 до 49 лет,, 121 — от 50 до 64 лет и 84 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 92 378.

В ковидных отделениях больниц проходят лечение 2 949 человек, из них 148 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 29,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.