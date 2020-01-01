Елена Синица С начала массовой иммунизации в Пермский край поставлено более 1 млн комплектов вакцин от коронавируса Сейчас в регионе привиты 717 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Пермский край доставлено 50,4 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». В ближайшее время партия будет распределена между медучреждениями региона.

Таким образом, с учётом последней поставки, с начала массовой вакцинации в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцины от COVID-19.

По данным минздрава, сейчас в Прикамье привиты 717 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 580,6 тыс. человек.

Среди работников медорганизаций привито более 96%. Поставили прививку и около 75% сотрудников организаций социального обслуживания. Также прошли курс иммунизации свыше 70% работников образовательных учреждений, 66% — промышленных предприятий.

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