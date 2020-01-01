Елена Синица Вьетнам закупит у пермской компании ПО для систем видеонаблюдения Цена контракта — $700 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Резидент технопарка Morion Digital, пермская компания Macroscop заключила соглашение о поставке программных решений для систем видеонаблюдения с вьетнамской компанией BK Solution Company на $700 тыс. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Программное обеспечение, которое поставит Macroscop вьетнамской компании, позволит обеспечить безопасность объектов клиента и автоматизацию бизнес-задач.

«Мы вкладываем в продукт искусственный интеллект в двух направлениях. Первое позволяет всё более точно определять, что происходит в поле зрения камер, второе — быстро и удобно пользоваться системой без необходимости сидеть перед монитором и просматривать видео, эту концепцию мы называем видеонаблюдение без наблюдения», — говорит гендиректор Macroscop Александр Коробков.

Он отметил, что работать с Macroscop могут как узкие специалисты, так и люди без глубоких познаний в информационных технологиях.

Продукты компании востребованы более чем в 70 странах мира. В частности, клиентами компании являются АО Мосгаз, ГК Доброфлот, Лукойл, Сбербанк, Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, Ikea. Компания также является одним из первых резидентов «Сколково».

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