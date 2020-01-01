В Пермском крае в выходные ожидается потепление до +15 градусов В ночь на субботу по востоку региона возможен мокрый снег Поделиться Поделиться Твитнуть

После затяжного похолодания в ближайшие выходные дни синоптики пообещали жителям Пермского края небольшое потепление. Правда, оно затронет в основном южные и западные территории региона. Об этом сообщает ВЕТТА.

В субботу, 11 сентября, дневная температура воздуха составит от +10 до +13 градусов, на севере — от +8 до +10, местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 12 сентября, воздух может прогреться до +15 градусов, на севере будет на четыре градуса холоднее. Осадки прекратятся, но будет пасмурно.

В ночь на субботу синоптики обещают заморозки, по востоку Прикамья возможен мокрый снег.

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