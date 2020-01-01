Владельцев электромобилей из Прикамья с 2022 года могут освободить от уплаты транспортного налога Поделиться Поделиться Твитнуть

Меры по совершенствованию налогообложения в регионе обсуждались на встрече губернатора края Дмитрия Махонина с руководителями краевого минфина, минпромторга и минэкономразвития. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

По словам главы региона, одной из главных задач регионального правительства должно стать совершенствование системы налогообложения предпринимателей, которая способствовала ежегодному росту количества предприятий малого и среднего бизнеса в Прикамье.

Также среди озвученных в ходе совещания предложений было освобождение владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога и предоставление льготы по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры для электротранспорта. Такую возможность прорабатывает краевое минэкономразвития.

Льготы планируется вводить в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта и инфраструктуры. Краевое минэкономразвития должно подготовить свои предложения к одному из пленарных заседаний заксобрания до конца 2021 года.

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