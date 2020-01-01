В Перми отопление запущено более чем в половине детских садов и школ Начался запуск тепла в 159 жилых домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За трое суток с начала подачи отопления в Перми к теплоносителю подключено 104 детских сада и школы, 12 спортивных учреждений и восемь учреждений культуры. Также начался запуск тепла в 159 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Система здравоохранения итак испытывает серьезную нагрузку, поэтому не надо добавлять работы врачам из-за сезонных простуд. Поставил задачу до конца недели подать отопление во всю социальную сферу, — отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

В департаменте ЖКХ администрации Перми и районных администрациях начали работу телефоны «горячих линий» по запуску тепла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.