В Перми отопление подано в 70 объектов соцсферы и 43 жилых дома
В мэрии отчитались об итогах первого дня запуска отопительных систем
В первый день запуска отопления в краевом центре батареи начали нагреваться в 63 объектах образования (школы и детсады), 3 учреждениях культуры и 4 спортивных учреждениях Перми. Кроме того, начался запуск тепла в 43 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В районных администрациях и департаменте ЖКХ начали работу телефоны «горячих линий» по запуску отопления.
Получить консультацию можно в администрации своего района можно в будние дни с 9 до 18 часов (в пятницу с 9 до 17 часов) по следующим телефонам:
– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;
– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;
– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;
– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;
– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;
– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;
– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;
– посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.
В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы займёт две-три недели.
Напомним, глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление №686, согласно которому подача отопления в объектах социальной сферы началась 7 сентября.
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