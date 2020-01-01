В Перми отопление подано в 70 объектов соцсферы и 43 жилых дома В мэрии отчитались об итогах первого дня запуска отопительных систем Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первый день запуска отопления в краевом центре батареи начали нагреваться в 63 объектах образования (школы и детсады), 3 учреждениях культуры и 4 спортивных учреждениях Перми. Кроме того, начался запуск тепла в 43 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В районных администрациях и департаменте ЖКХ начали работу телефоны «горячих линий» по запуску отопления.

Получить консультацию можно в администрации своего района можно в будние дни с 9 до 18 часов (в пятницу с 9 до 17 часов) по следующим телефонам:

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;

– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.

В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы займёт две-три недели.

Напомним, глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление №686, согласно которому подача отопления в объектах социальной сферы началась 7 сентября.

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