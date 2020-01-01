Андрей Стрельцов
«Амкар» объявил о продлении контракта с вратарём
Никита Решетняк остаётся в клубе до 2023 года
Голкипер Никита Решетняк стал первым футболистом, с кем «Амкар» продлили контракт в новом сезоне.
Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер выступает за «красно-чёрных» с момента возрождения команды и сыграл за «Амкар» восемь официальных матчей. Семь — в регулярном чемпионате и один — в Кубке России по футболу.
Согласно статистике, он пропустил всего пять голов, что в среднем даёт коэффициент надёжности 0,6 гола за игру.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.