Андрей Стрельцов «Амкар» объявил о продлении контракта с вратарём Никита Решетняк остаётся в клубе до 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Амкар-Пермь

Константин Долгановский

Голкипер Никита Решетняк стал первым футболистом, с кем «Амкар» продлили контракт в новом сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер выступает за «красно-чёрных» с момента возрождения команды и сыграл за «Амкар» восемь официальных матчей. Семь — в регулярном чемпионате и один — в Кубке России по футболу.

Согласно статистике, он пропустил всего пять голов, что в среднем даёт коэффициент надёжности 0,6 гола за игру.

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