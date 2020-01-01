Олеся Максименко Коронавирус в территориях региона пошёл на спад Новые заражённые выявлены в 26 муниципалитетах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые заражённые COVID-19 выявлены в 26 территориях Пермского края. В числе заболевших — Пермь, Лысьвенский и Чусовской округа: 212, 54 и 37 новых случаев соответственно.

В Пермском районе выявлен 21 инфицированный, в Добрянском округе —19, в Березниках и Соликамском округе — 18, в Кудымкаре — 14, в Краснокамском округе — 12, в Губахе — семь.

В Кизеле и Кудымкарском округе — по шесть новых случаев заражения, в Горнозаводском округе и Чайковском — по пять, в Ильинском округе и Кунгуре — по четыре, в Чернушинском, Гайнском, Косинском и Куединском округах — по два, в ЗАТО Звёздный, Чердынском, Берёзовскомй, Сивинском, Юрлинском и Юсьвинском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.