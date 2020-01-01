Елена Синица Четырёхполосное движение на участке ул. Строителей в Перми запустят в октябре Вдоль дороги поставят шумозащитные экраны Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подрядчик планирует запустить четырёхполосное движение участке ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Желябова уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы города Алексея Дёмкина, для этого необходимо завершить оставшиеся работы и установить светофор. Для жителей рядом расположенных домов также будет организован местный проезд. Помимо этого, планируется установить шумозащитные экраны.

Уточняется, что на участке от ул. Желябова до ул. Вишерской движение сохранится по двум полосам.

В июле этого года строительную площадку этого участка посетил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Тогда сообщалось, что работы на всём участке планируется завершить до 30 ноября.

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