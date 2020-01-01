В Пермском крае выявлено 456 новых случаев заражения COVID-19 Скончались 22 пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 456 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек госпитализирован, 425 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день выздоровели 483 пациента, 22 скончались.

В числе новых инфицированных 197 пациентов мужского пола, 259 — женского. Среди заболевших 72 ребенка, 60 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 125 — в возрасте от 30 до 49 лет, 107 — от 50 до 64 лет и 92 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 91 930.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 3016 пациентов, 145 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 29,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.