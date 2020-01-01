Андрей Стрельцов
«Молот» одержал вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ
Пермская команда обыграла воронежский «Буран»
Во втором туре «Молот» на своем льду не оставил шансов «Бурану» из Воронежа. Игра завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Поначалу команды шли вровень. Первый период закончился со счётом 1:1. Второй завершился лидерством подопечных Альберта Логимнова — 4:3. И в заключительной трети матча хозяева «дожали» соперника, забросив две безответные шайбы.
В этом поединке свои голевые счета пополнили Александр Игошев, Руслан Шайхулов, Илья Чефанов, Иван Захарчук, Георгий Глебов и Дмитрий Воробьёв.
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