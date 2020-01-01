Андрей Стрельцов «Молот» одержал вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ Пермская команда обыграла воронежский «Буран» Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Во втором туре «Молот» на своем льду не оставил шансов «Бурану» из Воронежа. Игра завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Поначалу команды шли вровень. Первый период закончился со счётом 1:1. Второй завершился лидерством подопечных Альберта Логимнова — 4:3. И в заключительной трети матча хозяева «дожали» соперника, забросив две безответные шайбы.

В этом поединке свои голевые счета пополнили Александр Игошев, Руслан Шайхулов, Илья Чефанов, Иван Захарчук, Георгий Глебов и Дмитрий Воробьёв.

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