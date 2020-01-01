Олеся Максименко В территориях Прикамья — резкий рост заболеваемости коронавирусом Новые заражённые выявлены в 38 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом были выявлены в 38 территориях Пермского края. В Перми — 131 инфицированный, в Добрянском округе — 34, в Краснокамском — 33.

Чуть меньше заболевших выявлено в Чусовском округе — 29. В Чердынском округе диагноз COVID-19 поставлен 25 жителям, в Лысьвенском — 18-ти, в Карагайском — 17-ти.

В Березниках и Пермском муниципальном районе — по 15 заразившихся, в Гремячинском городском округе — 13, в Верещагинском и Соликамском округах — по 12, в Ординском — 11, в Чернушинском— 10, в Оханском — девять, в Очёрском — восемь.

Кроме того, в Частинском округе COVID-19 обнаружен у семи жителей, в Сивинском — у шести. По пять заражённых — в Нытвенском, Кишертском и Кудымкарском округах, по четыре — в Суксунском, Гайнском и Юсьвинском, по три — в Бардымском и Красновишерском округах и Чайковском.

В Косинском, Кочёвском, Уинском и Юрлинском округах зафиксировано по два случая заражения, в Губахе, Кудымкаре, Еловском, Горнозаводском и Октябрьском округах — по одному.

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