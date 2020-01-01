Андрей Стрельцов В «Молот» прибыл еще один форвард из ярославского «Локомотива» За пермскую команду будет играть 20-летний Степан Никулин Поделиться Поделиться Твитнуть

В расположение ХК «Молот» прибыл нападающий системы ярославского «Локомотива» Степан Никулин.

Это произошло в рамках соглашения о сотрудничестве на новый сезон между «Молотом» и волжским клубом. Согласно договора, молодые перспективные игроки «железнодорожников», не проходящие в состав ведущего клуба КХЛ, могут набираться опыта в Перми.

В прошедшем сезоне Никулин выступал в Молодежной хоккейной лиги. Он сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 74 очка за результативность.

Ранее сообщалась, что состав «Молота» на сезон сформирован и в нём были заявлены 33 хоккеиста.

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