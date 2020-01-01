В Пермском крае выявлено 458 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 23 пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 458 новых случаев заражения COVID-19: 63 человека госпитализированы, 395 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день 450 человек выздоровели, 23 скончались.

В числе новых инфицированных 191 пациент мужского пола, 267 — женского. Среди заболевших 57 детей, 63 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 112 — в возрасте от 30 до 49 лет, 146 — от 50 до 64 лет и 80 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 91 474.

В ковидных отделениях больниц сейчас находится 3051 пациент, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 29,6%.





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