Елена Синица За год пермяки стали реже интересоваться зарубежной недвижимостью Чаще всего рассматривали для покупки жильё в Турции и Испании Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С января по июль 2021 года жители Перми интересовались зарубежной недвижимостью реже, чем в январе-июле прошлого года. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра Prian.ru.

Чаще всего для покупки недвижимости пермяки рассматривали Турцию и Испанию. В Турции жители краевой столицы в основном искали недорогие квартиры (до €80 тыс.) в Анталье, Аланье и Мерсине. В случае с Испанией наиболее популярны были дома и виллы в Каталонии (Барселона), Валенсии и Мурсии (Аликанте), Андалусии (Коста-дель-Соль).

Присматривались пермяки и к жилью в США: до €200 тыс. дома и квартиры во Флориде и Нью-Йорке.

Упал спрос на объекты в Болгарии. Если в 2019 году это направление было самым популярным, в 2020 — на пятом месте. По итогам семи месяцев 2021 — на 10. Тем не менее, в Болгарии пермякам интересны недорогие квартиры (до €25 тыс.) и дома (до €40 тыс.).

Зафиксирован рост спроса пермяков на недвижимость Грузии (+7% за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Главные направления — Тбилиси и Батуми.

По словам экспертов аналитического центра Prian.ru, отмечается интерес пермяков к странам, которые предлагают иностранцам ВНЖ, ПМЖ или гражданство за инвестиции. Стабилен спрос на Кипр, где путь к ПМЖ открывает покупка жилой и коммерческой недвижимости от €300 тыс., и Черногорию.

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