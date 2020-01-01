Ещё 24,5 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 поступило в Пермский край Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье доставлено 24 540 комплектов противокоронавирусной вакцины, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ближайшее время новая партия будет распределена между медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

Всего с начала вакцинации в край поступило более 922 тыс. комплектов вакцины от COVID-19.

Прививки сделали 708 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации 570,6 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.