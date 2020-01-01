В Прикамье увеличено число операторов горячей линии по COVID-19 Причина — высокое число обращений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Число операторов колл-центра по вопросам коронавируса и ОРВИ в Пермском крае увеличено в будни с 20 до 25. Причина — стабильно высокое число обращений жителей. Об этом сообщили в краевом министерстве информационного развития и связи.

В субботу и воскресенье обращения обрабатывают 15 сотрудников.

Напомним, колл-центр по вопросам коронавируса и ОРВИ был открыт в марте 2020 года. Чтобы обратиться на горячую линию, нужно позвонить по номеру 258-07-87 или 122. Звонки принимаются от жителей всех территорий края.

Наибольшее число вопросов, поступивших на линию в августе, касалось вакцинации, возможности вызвать врача на дом и получения сведений о результатах ПЦР-тестов на COVID-19.





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