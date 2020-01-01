Елена Синица Более половины пермских студентов и школьников планируют работать в IT-сфере А 69% уверены, что основы программирования необходимы в любой профессии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 86% пермских школьников считают профессию IT-разработчика престижной и привлекательной. Около 77% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни. Это показал опрос школы программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия — страна возможностей».

Чуть больше половины школьников и студентов (56%) планируют связать свою карьеру с IT-разработками. Ещё 26% отметили, что их работа точно не будет с этой сферой. А каждый пятый пермский школьник рассказал, что еще не определился с профессией.

Согласно опросу, 86% считает, что самые перспективные профессии будущего так или иначе связаны с IT. А 69% уверены, что основы программирования необходимы в любой профессии.

Каждый четвертый пермский школьник отметил, что ему скучно на уроках информатики. Однако 70% из них используют приобретенные на этих занятиях навыки в жизни. Около 61% учеников изучают программирование дополнительно. При этом 25% из них делают это онлайн, 18% посещают специализированные курсы и еще столько же — комбинируют онлайн- и офлайн-обучение.

Интересно, что 58% опрошенных школьников и студентов (53% девушек и 61% юношей) считают профессии в области IT мужским занятием.

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