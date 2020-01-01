Андрей Стрельцов «Парма» проиграла свой последний контрольный матч Пермский клуб в Казани уступил местному «Униксу» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты «Пармы» уступили команде из столицы Татарстана с разницей в десять мячей – 78:68. Так подопечные Казиса Максвитиса завершили серию контрольных игр к сезону. Они добились двух побед и потерпели три поражения.

Теперь 13 сентября «Парма» стартует в квалификации в Лиге чемпионов в Болгарии. Пермский клуб впервые выступает в престижном европейском турнире. Баскетбольная лига — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они не обязательно должны быть победителями соответствующих соревнований.

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