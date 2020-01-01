Олеся Максименко Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах Прикамья Общее количество заражённых в регионе превысило 91 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заразившихся коронавирусом за последние сутки выявлено в краевой столице — 167 человек. На втором месте по уровню заболеваемости — Краснокамский округ (62 случая), на третьем — Березники (33).

Кроме того, диагноз COVID-19 поставлен 24 жителям Верещагинского округа, в Добрянском округе заболели 23 человека, в Карагайском муниципальном округе —16, в Красновишерском и Нытвенском округах по 14 заражённых, в Лысьвенском округе — 12, в Соликамском — 11. в Александровском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе выявлено по 10 случаев COVID-19.

В Осинском округе — девять инфицированных, в Чусовском — восемь, в Горнозаводском круге и Кунгуре — по шесть, в Бардымском округе, Кунгурском муниципальном районе и Чайковском — по пять, в Юсьвинском округе — четыре, в Очёрском городском округе и Пермском муниципальном районе — по три, в Косинском, Октябрьском и Чернушинском округах — по два.

В Губахе, Кудымкаре, Еловском и Юрлинском муниципальных округах — по одному заражённому.

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