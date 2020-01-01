По факту разлива нефтепродуктов на реке Кама организована прокурорская проверка Нефтяное пятно обнаружено в районе Краснокамска Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 7 сентября, на береговой линии реки Кама в районе ул Невская в городе Краснокамске Пермского края было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров.

Пермской транспортной и межрайонной природоохранной прокуратурами начата совместная проверка. Устанавливается источник загрязнения.

К делу подключились сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Пострадавших нет.

Организованы мероприятия по локализации загрязнения.

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