По факту разлива нефтепродуктов на реке Кама организована прокурорская проверка
Нефтяное пятно обнаружено в районе Краснокамска
Во вторник, 7 сентября, на береговой линии реки Кама в районе ул Невская в городе Краснокамске Пермского края было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров.
Пермской транспортной и межрайонной природоохранной прокуратурами начата совместная проверка. Устанавливается источник загрязнения.
К делу подключились сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
Пострадавших нет.
Организованы мероприятия по локализации загрязнения.
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