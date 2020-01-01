Пункты вакцинации от гриппа и коронавируса откроются в двух ТРК Перми и на набережной
Прививки можно сделать без предварительной записи
Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, 8 сентября в комнате матери и ребёнка на пермской набережной открывается пункт вакцинации. Он будет работать с 12 до 18 часов.
С 9 сентября прививочные кабинеты начнут работать в двух торгово-развлекательных комплексах Перми.
Так, на первом этаже первой очереди ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) пункт вакцинации будет открыт 9 и 10 сентября с 14 до 20 часов, а 11 сентября с 12 до 16 часов.
Ещё один пункт появится на первом этаже ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162Б).
Режим его работы: 9 и 10 сентября с 16 до 20 часов; 11 и 12 сентября с 12 до 18 часов; 15, 16, 17 сентября с 16 до 20 часов; 18 и 19 сентября с 12 до 18 часов.
Вакцинация будет проводиться как против гриппа, так и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» против коронавируса. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи.
Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
«Спутником Лайт» смогут привиться уже переболевшие коронавирусом, а также желающие ревакцинироваться.
Ранее стало известно, что мобильный прививочный пункт против коронавируса 8 сентября будет работать возле Цирка.
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