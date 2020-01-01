В Перми 8 сентября будет работать мобильный пункт вакцинации «Спутником Лайт»
Поставить прививку можно без предварительной записи
В среду, 8 сентября, возле Цирка будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в краевом минздраве.
В мобильном пункте можно будет привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Препарат предназначен для иммунизации лиц, уже переболевших коронавирусом, а также для проведения ревакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Предварительная запись не требуется.
Время работы мобильного пункта — с 10:00 до 18:00.
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