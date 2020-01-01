В Перми 8 сентября будет работать мобильный пункт вакцинации «Спутником Лайт» Поставить прививку можно без предварительной записи Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 8 сентября, возле Цирка будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В мобильном пункте можно будет привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Препарат предназначен для иммунизации лиц, уже переболевших коронавирусом, а также для проведения ревакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Предварительная запись не требуется.

Время работы мобильного пункта — с 10:00 до 18:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.