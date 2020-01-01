В Прикамье установили величину прожиточного минимума на 2022 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня на заседании правительства региона утверждена величина прожиточного минимума на следующий год.

На душу населения он составит 11 121 руб., для трудоспособного населения — 12 122 руб., для пенсионеров — 9 858 руб., для детей — 11 408 руб.

Напомним, в 2021 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пермском крае составляет 10 844 руб.

Показатель важен для определения права на получение мер социальной поддержки.

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