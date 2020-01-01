Бывший глава краевого минпрома трудоустроился в IT-компанию Александр Тартаковский назначен заместителем гендиректора компании ИРИС Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший министр промышленности, инноваций и науки Пермского края Александр Тартаковский назначен заместителем генерального директора московской компании ИРИС (Интегрированные розничные информационные системы).

«Вошёл в новый для себя проект, — написал Тартаковский на своей странице в Facedook. — В должности заместителя ГД (генерального директора, — ред.) отвечаю за взаимодействие с крупным бизнесом и органами власти».

Компания «ИРИС» (Москва) — ведущий поставщик программного обеспечения, оборудования и компонентов для создания автоматизированных систем управления предприятием. Профиль ИРИС — оказание полного комплекса услуг в области автоматизации розничного бизнеса и оптово-розничной реализации нефтепродуктов и потребительских товаров.

Александр Тартаковский с 1984 по 1992 год был ведущим конструктором Пермского агрегатного конструкторского бюро.

С 1997 по 2003 год руководил страховыми компаниями, в том числе «Адонис плюс» (СГ «ЛУКОЙЛ»), «Пермь-АСКО», входил в состав Совета гильдии страховщиков Пермского края, был президентом Ассоциации страховщиков Пермского края.

С 2003 по 2007 год — руководитель департамента прямых инвестиций ОАО «Уралсвязьинформ».

В 2007-2008 годах — советник председателя правительства Пермского края, исполнял обязанности заместителя председателя правительства по экономическим вопросам.

В августе 2008 года перешёл на работу в группу компаний «КОМСТАР-Объединённые ТелеСистемы» (г. Москва) на должность советника президента, руководителя Уральского филиала. В 2009 году назначен на должность заместителя генерального директора ЗАО «КОМСТАР-Регионы», директора Уральского филиала.

В 2012 году возглавил министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края. В 2013 году покинул министерский пост.

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