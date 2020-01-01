Дмитрий Махонин: Логотип юбилея Перми выбран окончательно Об этом губернатор заявил на встрече с главредами пермских СМИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами пермских средств массовой информации ответил на вопрос о выбранном логотипе к 300-летию Перми. После презентации эмблема юбилея подверглась критике в социальных сетях. По словам главы региона, логотип утвержден окончательно.

«Какой бы логотип мы не представили, реакция была бы точно такой же, — отметил Махонин. — За этот логотип проголосовало большинство. И буква «П» никому сначала не нравилась, это вопрос нашего восприятия действительности».

Напомним, в понедельник, 6 сентября, региональный оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми утвердил логотип юбилея. Он представляет собой цифру 300, где в изображение тройки вписана лежащая на боку буква «П».

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