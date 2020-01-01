Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Логотипом 300-летия Перми станет «контейнер» Оргкомитет утвердил эмблему юбилея Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми на своём заседании 6 сентября утвердил логотип юбилея.

Доклад по теме делал координатор творческой группы по разработке логотипа Гавриил Гордеев. Он рассказал, что идеи о том, каким должен быть логотип, присылали пермяки. Все присланные разработки сгруппировал и обработал дизайнер Денис Башев, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, основатель студии Province. Получилось пять концепций, которые направили на рассмотрение экспертному совету. В результате голосования экспертов победила так называемая «концепция №1», которую Гавриил Гордеев называет «контейнером».

Это цифра 300, где в изображение тройки вписана лежащая на боку буква «П». Поскольку базовый цвет логотипа — красный, можно считать, что красная П тихой сапой, по-сталкерски снова возвращается в пермскую символику.

Впрочем, красной эта цифра будет далеко не всегда. По словам Гавриила Гордеева, использоваться будет силуэт «300», а его наполнение будет самым разным, поэтому концепция и названа «контейнером». В качестве примера докладчик показал оргкомитету логотипы, в которые вписаны портрет Сергея Дягилева и памятник «Единство фронта и тыла». По его словам, цифра «300» превратится в окно или экран, через который будет проглядывать прошлое и настоящее Перми.

Возражений доклад не вызвал, и председатель оргкомитета, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поручил начать работу над брендбуком юбилея, который должен быть представлен на заседании оргкомитета в ноябре. По словам губернатора, необходимо как можно скорее начать выпуск сувенирной продукции с юбилейной символикой, которая может стать новым источником средств для финансирования юбилейных мероприятий.





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