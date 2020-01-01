Дмитрий Махонин: Вопрос о распределении губернаторских грантов для НКО пересмотрен не будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во вторник, 7 сентября, на встрече с редакторами пермских СМИ прокомментировал итоги распределения губернаторских грантов для НКО. По словам главы региона, результаты пересматриваться не будут.

«Тема про гранты чувствительная. Но мы ничего менять не будем. Была взята логика работы фонда президентских грантов. Важно, что победили те, кого раньше не поддерживали. Эксперты не все из Перми были, поэтому в аффилированности их сложно обвинить», — сообщил Дмитрий Махонин.

Напомним, среди победителей конкурсов губернаторских грантов для некоммерческих организаций в этом году не оказалось известных, системообразующих НКО социальной направленности, а самые высокие экспертные оценки и самые крупные гранты получили спортивные организации.





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