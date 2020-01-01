Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в магазинах и детских лагерях Прикамья К 27 нарушителям применены меры административного характера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Роспотребнадзора в период с 20 августа по 2 сентября выявили несоблюдение антиковидных мер в 27 организациях Пермского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Рифей».

Среди нарушителей — организации образования, общепита, медицины, услуг населению, а также магазины, автобусы и детские оздоровительные лагеря.

Объекты находятся в Перми и Пермском районе, в Губахе, Чернушке, Чусовом, а также в населенных пунктах Кудымкарского, Нытвенского, Юсьвинского, Косинского округов.

К нарушителям будут применены меры административного характера.

Самые распространенные замечания — работа персонала без масок и перчаток, отсутствие «входного фильтра» для сотрудников, устройств для обеззараживания воздуха и дезсредств, разметки для соблюдения социальной дистанции.

По-прежнему нарушения требований противоэпидемического режима фиксируются в магазинах сети «Магнит», отделениях Почты России и салонах сотовой связи.

В детских оздоровительных лагерях «Восток», «Комета», «Восток-5» выявлено превышение наполняемости более 75% от проектной вместимости.

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