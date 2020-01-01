Алексей Дёмкин: На благоустройство парков и скверов к юбилею Перми будет направлено более 2 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми глава города Алексей Дёмкин рассказал о взаимодействии с коммерческими и общественными организациями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В начале своего доклада Алексей Дёмкин отметил, что важным фактором подготовки к 300-летию Перми является то, насколько вовлечены в процесс сами жители города и представители бизнеса. Для проведения мероприятий и юбилейного преображения города предусмотрены беспрецедентные бюджетные средства. Однако бизнес-сообщество также может внести значительный вклад в подготовку этого события.

С этой целью администрацией Перми разработаны меры по привлечению партнёров к мероприятиям по подготовке юбилея. Взаимодействие с ними будет выстроено по двум основным направлениям: проведение мероприятий при медийной поддержке со стороны городских властей и привлечение партнёров к участию в благоустройстве общественных пространств, строительстве и реконструкции объектов и общественных пространств Перми.

Так, при подготовке к юбилею городские власти уделяют особое внимание созданию и преображению парков, скверов и общественных пространств. Ведь именно они формируют образ нашего города и в значительной степени определяют его привлекательность.

В рамках реализации проекта «Парки и скверы» к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов во всех районах города. Общий объём инвестиций составляет более 2 миллиардов рублей. Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что именно этот проект может стать одним из основных при взаимодействии с партнёрами.

Другим важнейшим проектом, который призван преобразить наш город к его юбилею, является проект «Зелёное кольцо». Проект направлен на обустройство общественных пространств в долинах рек Егошиха и Данилиха, улучшение качества воды в малых реках, развитие образовательной, культурной, спортивной и рекреационной функций. Проект предполагает, что город получит благоустроенное зелёное пространство для прогулок вокруг центрального планировочного района.

Администрацией Перми уже сегодня реализуются проекты в рамках подготовки к 300-летию города совместно с партнёрами. Один из наиболее крупных — поддержка со стороны ПАО «Лукойл» проекта по возведению малой сцены Пермского театра юного зрителя. ПАО «Сбербанк» поддержало проект «Зелёное кольцо», компания выделила средства на комплексное экологическое обследование и проектно-изыскательные работы.

— Поддержка со стороны партнёров таких значимых проектов безусловно является важным вкладом бизнес-сообщества в подготовку города к 300-летию. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как с постоянными партнёрами, так и с новыми, — отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

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