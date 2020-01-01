В школах Прикамья 17 и 18 сентября отменяются все уроки для школьников Причина — выборы Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В дни голосования, 17 и 18 сентября, в школах Пермского края отменяются все уроки. Об этом сообщает ВЕТТА.

В эти дни в учебных заведениях пройдут внеурочные образовательные мероприятия спортивной, туристической, культурной, общеразвивающей и другой направленности вне стен школы.

Напомним, в это году выборы депутатов Госдумы, Заксобрания Пермского края, Пермской городской думы и др. будут проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября, то есть с пятницы по воскресенье, а многие избирательные участки располагаются в помещениях школ.

В прошлом году на выборах губернатора из-за пандемии также было решено сделать дни голосования для школьников выходными.

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