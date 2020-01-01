Андрей Стрельцов «Молот» стартовал в чемпионате ВХЛ с победы В первом матче пермская хоккейная дружина обыграла ХК «Ростов» Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

«Молот» с победы начал выступление в чемпионате ВХЛ, обыграв на своем льду хоккеистов «Ростова»со счётом 4:3.

Первый период прошёл с полным преимуществом хозяев. Они забросили три безответные шайбы. Отличились Денис Кондратьев, Руслан Шайхулов, Камиль Шиафотдинов. Однако во втором периоде гости сумели догнать соперника и сравняли результат — 3:3. Правда, забитая Александром Дарьиным шайба позволила «молотобойцам» сохранить лидерство. В заключительной трети матча команды отличиться больше не смогли.

Следующий поединок «Молот» также проведет на домашней арене без зрителей 8 сентября против воронежского «Бурана».

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